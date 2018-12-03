Следователи установят причины ЧП с продуктовыми вагонами в Люберцах

Следователи установят обстоятельства и причины схода с рельсов продуктовых вагонов в Люберцах, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова.

По ее словам, представители ведомства уже осмотрели место происшествия, опросили машиниста, владельца вагонов, а также изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ТАСС.

Утром 2 декабря в подмосковных Люберцах на станции Мальчики произошел сход с рельсов шести крытых вагонов с солью и сушеной рыбой. Никто не пострадал, состав и полотно повреждены не были.