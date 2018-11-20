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Четыре человека пострадали при сходе локомотива с рельсов в Болгарии

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Фото: Global Look Press/Petar Petrov
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Четыре человека получили травмы при сходе с рельсов локомотива пассажирского поезда на юго-западе Болгарии. Об этом 19 ноября информирует пресс-служба Болгарских железных дорог.

Инцидент произошел около 18:55 местного времени (19:55 мск) близ города Симитли. Поезд, следовавший из Петрича в Благоевград, ударился об обломки скалы, которые обрушились на железную дорогу, пишет ТАСС.

В результате инцидента пострадали машинист, его помощник, начальник поезда и один пассажир. Остальных эвакуировали. Движение составов на этом направлении временно прекращено.

21 октября на Тайване сошел с рельсов состав из восьми вагонов. В результате погибли 18 человек, еще более сотни пострадали.

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