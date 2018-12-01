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Появилось видео с места схода вагонов в Омской области

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Фото: РИА Новости/ГУ МЧС России
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Видеозапись, на которой запечатлены последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали в Омской области, появилась 1 декабря на YouTube.

На кадрах видны опрокинувшиеся вагоны, лежащие вдоль железнодорожного полотна.

Грузовой поезд сошел с рельсов на перегоне Омск–Называевск вечером 30 ноября. По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, с рельсов сошли 35 вагонов. При этом СМИ сообщали о сходе 71 вагона. В том числе сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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