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В Омской области сошли с рельсов вагоны военного состава

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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В Омской области с рельсов сошли 56 товарных вагонов. Об этом 1 декабря сообщает РЕН ТВ. Информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Называевского района Омской области.

С рельсов сошли вагоны поезда 2138, который является военным составом. По данным телеканала, инцидент произошел на участке Омск–Называевск.

В составе размещались площадки с гаубицами для Минобороны РФ.

«В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом», –– приводит сообщение диспетчерской ТАСС.

По предварительным данным, повреждено 300 м путей. Разлива мазута нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Движение по железной дороге затруднено.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. Причины произошедшего пока неизвестны.

30 ноября сообщалось, что в Иркутской области при сходе вагонов с рельсов пострадал один человек.

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