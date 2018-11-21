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Очевидцы сообщили о сошедшем с рельсов вагоне на Ленинградском вокзале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вагон поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в Москве, об этом сообщили РЕН ТВ очевидцы происшествия.

На место выехали сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства ЧП. По предварительной информации, маневрирующий тепловоз задел стоящий состав, из-за чего вагон сошел с рельсов.

Сотрудники аварийных служб и вокзала проверяют близлежащую территорию.

20 ноября четыре человека получили травмы при сходе с рельсов локомотива пассажирского поезда на юго-западе Болгарии. Инцидент произошел близ города Симитли.

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