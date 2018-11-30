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Рабочий пострадал при сходе вагонов с рельсов в Иркутской области

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Следком по Иркутской области начал проверку по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов в Братске, в результате которого получил травмы один человек. По предварительным данным, 30 ноября на железнодорожном тупике, принадлежащем коммерческой организации, производилась подготовка трех вагонов для погрузки пиломатериалов.

Со стороны запредельной территории начали движение восемь железнодорожных вагонов, семь из них с грузом, что привело к столкновению. Пустые вагоны опрокинулись, пострадал работник, осуществлявший погрузку. 36-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как отмечает ИА IrkutskMedia, происшествие не повлияло на график движения поездов. 

20 ноября четыре человека получили травмы при сходе с рельсов локомотива пассажирского поезда на юго-западе Болгарии. Инцидент произошел близ города Симитли.

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