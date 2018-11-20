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Поезд сошел с рельсов в Каталонии

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Фото: efe.com
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Один человек погиб в результате схода поезда с рельсов в Каталонии, рядом с Барселоной. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщила газета La Vanguardia

Пострадали 10 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

Инцидент произошел около 6:15 по местному времени (8:15 мск). Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По данным регионального управления гражданской обороны региона, причиной инцидента мог стать оползень, вызванный сильными дождями.

Ранее, 20 ноября, четыре человека пострадали при сходе с рельсов локомотива пассажирского поезда на юго-западе Болгарии.  Состав ударился об обломки скалы, которые обрушились на железную дорогу.

21 октября на Тайване сошел с рельсов состав из восьми вагонов. В результате погибли 18 человек, еще более сотни пострадали.

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