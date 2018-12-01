Уголовное дело возбудили после схода вагонов на Транссибе

Следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда на территории Омской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят осмотр места происшествия, а также определяют размера причиненного ущерба.

Сход вагонов произошел на участке Транссибирской магистрали Омск–Называевск в ночь на 1 декабря. В том числе сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, с рельсов сошли 35 вагонов. Ранее СМИ сообщали о сходе 71 вагона.