Вагон с продуктами сошел с рельсов в Люберцах

Один из вагонов товарного состава сошел с рельсов в районе станции «Люберцы-1» в Московской области. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На станции «Люберцы-1» с рельсов сошел вагон с продуктами питания товарного поезда, состоящего из тепловоза и четырех вагонов. Никто не пострадал, полотно не повреждено», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел на частном подъездном пути, поэтому не вызвал задержек в движении поездов. В настоящее время в районе аварии проводятся ремонтные работы.

Накануне следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда на Транссибе. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Сход 35 вагонов произошел в этот же день на участке Транссибирской магистрали Омск–Называевск. Как отмечает «Газета.ру», во время ЧП был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть.