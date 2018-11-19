Прямой эфир

Новые плацкартные вагоны показали изнутри

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появилось видео, снятое изнутри новых плацкартных вагонов. Как видно на кадрах, у пассажиров будет больше индивидуального пространства за счет модульных конструкций.

Полки для пассажиров больше похожи на диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторкой, которую можно закрыть, создав полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов появятся электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, фенами для рук, автоматическими кранами и дозаторами мыла.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки и подголовники обиты тканью серого и красного цвета соответственно.

Первые изображения новых вагонов были опубликованы ранее 19 ноября.

Реновация вагонов намечена на 2019 год. При этом цены на билеты не изменятся, так как стоимость проезда регулируется государством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РЖД рассказали о самых необычных потерях пассажиров
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться успехами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017