Новые плацкартные вагоны показали изнутри

В интернете появилось видео, снятое изнутри новых плацкартных вагонов. Как видно на кадрах, у пассажиров будет больше индивидуального пространства за счет модульных конструкций.

Полки для пассажиров больше похожи на диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторкой, которую можно закрыть, создав полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов появятся электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, фенами для рук, автоматическими кранами и дозаторами мыла.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки и подголовники обиты тканью серого и красного цвета соответственно.

Первые изображения новых вагонов были опубликованы ранее 19 ноября.

Реновация вагонов намечена на 2019 год. При этом цены на билеты не изменятся, так как стоимость проезда регулируется государством.