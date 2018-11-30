Поезда запустили к популярным горнолыжным курортам Башкирии

В Башкортостане 30 ноября запустили железнодорожный маршрут до горнолыжных курортов. Вагоны поезда «легенды Урала» украшены профессиональными фотографиями гор.

Составы будут курсировать по маршруту Уфа–Новоабзаково–Уфа по пятницам, субботам и воскресеньям. Ожидается, что перевозки будут осуществляться до 1 апреля. Если маршрут окажется востребованным, его продлят и на весенне-летний период, сообщает ИА «Башинформ».

Для подготовки подвижного состава специалисты АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»обратились к известным фотографам, которые снимали горнолыжные курорты республики. Их фотографиями украшены вагоны «Легенды Урала». Кроме того, транспорт оснастили креплениями для лыж и сноубордов.

Стоимость проезда будет составлять 700 рублей, для учащихся и льготников предусмотрены скидки.