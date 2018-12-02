Киев назвал приемлемый формат для обсуждения инцидента в Керченском проливе

Киев готов обсуждать инцидент в Керченском проливе на уровне политических советников в рамках нормандской четверки. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил в воскресенье, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, на встрече нормадского формата Киев потребует вернуть задержанных в России украинских военных и корабли, а также открыть Керченский пролив. Интервью Порошенко опубликовано на сайте украинского лидера.

Ранее,1 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель заявила что на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила посредническую помощь ФРГ и Франции для урегулирования ситуации вокруг Керченского пролива. Она отметила, что такие усилия могли бы быть предприняты на уровне экспертов по внешней политике в нормандском формате.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы. После этого Киев объявил о введении до 26 декабря военного положения в ряде регионов Украины.

Москва назвала инцидент провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.