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В Европарламенте задумались об общеевропейском «законе Магнитского»

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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo/picture alliance
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В Европарламенте подготовили проект резолюции с предложением рассмотреть вопрос о расширении антироссийских санкций, включая персональные, а также создать в Евросоюзе собственный аналог «закона Магнитского».

Автором проекта выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете, документ внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам.

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Автор инициативы предлагает Европарламенту зафиксировать в резолюции «О состоянии отношений РФ и ЕС» тезис о том, что Евросоюз должен быть готов рассмотреть вопрос о принятии дальнейших санкций, включая адресные персональные ограничительные меры, «в ответ на продолжающиеся действия России».

Также отдельным пунктом в документе содержится «призыв к европейской версии «закона Магнитского», передает «РИА Новости».

Кроме того, проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией предлагает нарастить финансовую поддержку активистов гражданского общества, независимых СМИ, журналистов, проводящих расследования, а также неправительственных организаций в России.

«Европарламент призывает Еврокомиссию заложить более амбициозное финансирование гражданского общества в России через существующие внешнеполитические финансовые инструменты ЕС», — отмечается в документе.

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, приняли в США в декабре 2012 года приняли. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

В августе сообщалось, что минюст Украины намерен предложить международным партнерам сформировать отдельный санкционный список против россиян по аналогу «списка Магнитского»

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