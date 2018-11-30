Путин осудил химатаку в западном Алеппо

Президент России Владимир Путин осудил химическую атаку со стороны террористов в западном Алеппо, которая произошла 24 ноября, и призвал наказать виновных. Об этом он заявил в пятницу, 30 ноября, выступая на встрече БРИКС на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Российский лидер указал, что атака против мирных жителей стала «вопиющим нарушением режима прекращения огня». Он отметил, что террористы продолжат тиражировать подобные выходки, если этот инцидент останется безнаказанным, передает «РИА Новости».

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

Несколько дней спустя в Минобороны России сообщили, что террористы готовят новую химическую атаку в Сирии. Для этого в республику прибыли 11 боевиков, которые прошли подготовку за рубежом. Они занимаются наполнением мин химическими веществами.

По данным Центра примирения враждующих сторон, целью атаки станут город Махара, населенный преимущественно христианами, и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.