Депутат предложил установить в такси видеокамеры

Агрегаторы должны устанавливать в салонах такси по две камеры видеонаблюдения, считает депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов. Парламентарий разрабатывает соответствующее предложение.

Один видеорегистратор должен записывать происходящее в салоне, второй — на дороге. Камеры необходимо устанавливать в компаниях, получающих информационные услуги от агрегатора: «Яндекс.Такси», Uber и им подобные. Ответственность за неисполнение требования будет возлагаться на агрегатора, следить за исполнением должно МВД.

В настоящее время многие заказывают такси через мобильные приложения, это «привело к значительному понижению стоимости услуг такси и, следовательно, более высокому спросу со стороны потребителей», пояснил депутат «РИА Новости». Одновременно высокий спрос снизил качество услуг по перевозке, а уровень аварийности с участием такси вырос, подчеркнул он.

28 ноября стало известно, что «Яндекс.Такси» будет следить за нарушениями скоростного режима. Технология с помощью GPS отслеживает дорожный трек автомобиля и вычисляет скорость движения, а фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке дороги.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Яндекс.Такси» разрешил пользователям заказывать сразу два или три автомобиля с одного телефона, это удобно для компании из нескольких человек.