«Яндекс.Такси» будет следить за нарушениями скоростного режима

«Яндекс.Такси» разработал технологию автоматического мониторинга скорости движения машин такси. С 1 декабря она будет применяться во всех городах России, где работает сервис, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 28 ноября.

Отмечается, что технология с помощью GPS отслеживает дорожный трек автомобиля и вычисляет скорость движения. Фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке дороги. Алгоритм учитывает помехи с GPS-сигналом, включая неожиданные и значительные изменения геокоординат и умеет отсекать такие аномалии.

Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом водителя через таксометр. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам — сначала временно, а в случае злостных нарушений — постоянно.

Тестирование технологии проходило в сентябре и октябре в нескольких десятках городов. В компании отметили, что 92% водителей, которые часто превышали скорость, прекратили делать это уже после двух уведомлений, 7% — после временного ограничения доступа к заказам. 1% нарушителей были заблокированы в сервисе навсегда.

В «Яндекс.Такси» добавили, что следующим этапом будет внедрение технологии, которая позволит определять не только опасные превышения скорости, но и аварийную или некомфортную для пассажиров манеру вождения.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Яндекс.Такси» разрешил пользователям заказывать сразу два или три автомобиля с одного телефона. Новая функция разработана для большой компании, таким образом, людям не придется ждать приезда одной машины, чтобы заказать следующую.