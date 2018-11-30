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В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что провокация Украины в Черном море не является реальной причиной отмены встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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По ее словам, это объяснение американская сторона использует для публики, так как на деле всё обстоит немного иначе.

«Является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — приводит ее слова ТАСС.

Накануне, 29 ноября, американский лидер сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации.

Между тем в Буэнос-Айресе у Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч. Так, в первый день саммита российский лидер проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, также состоится трехстороннее заседание Россия–Индия–Китай. Кроме того, он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Завершится саммит 1 декабря.

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