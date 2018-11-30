В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что провокация Украины в Черном море не является реальной причиной отмены встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По ее словам, это объяснение американская сторона использует для публики, так как на деле всё обстоит немного иначе.

«Является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — приводит ее слова ТАСС.

Накануне, 29 ноября, американский лидер сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации.

Между тем в Буэнос-Айресе у Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч. Так, в первый день саммита российский лидер проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, также состоится трехстороннее заседание Россия–Индия–Китай. Кроме того, он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Завершится саммит 1 декабря.