Меркель продолжила путь на саммит G20 после поломки самолета

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжила путь на саммит G20 после поломки своего самолета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

«В настоящее время канцлер находится в Мадриде», — сказал собеседник «РИА Новости». Он уточнил, что дорога до Буэнос-Айреса, где проходит встреча, займет около 13 часов.

Ранее 30 ноября газета Rheinische Post сообщила, что поломка самолета Меркель могла иметь криминальное происхождение и органы безопасности будут изначально рассматривать именно такую версию.

29 ноября самолет с канцлером на борту направился в Буэнос-Айрес. Примерно через час экипаж развернул самолет, находившийся в тот момент над Голландией, обратно и вскоре посадил в Кельне.

Меркель прокомментировала инцидент. По ее словам, он не говорит о ненадежности правительственных самолетов. Она также отметила, что капитан и экипаж действовали очень профессионально.