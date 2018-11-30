Прямой эфир

Меркель продолжила путь на саммит G20 после поломки самолета

0
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжила путь на саммит G20 после поломки своего самолета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

G-минор: о чем будут спорить лидеры «большой двадцатки» в Аргентине
Прийти к общему знаменателю на саммите ведущим странам мира будет сложно

«В настоящее время канцлер находится в Мадриде», — сказал собеседник «РИА Новости». Он уточнил, что дорога до Буэнос-Айреса, где проходит встреча, займет около 13 часов.

Ранее 30 ноября газета Rheinische Post сообщила, что поломка самолета Меркель могла иметь криминальное происхождение и органы безопасности будут изначально рассматривать именно такую версию.

29 ноября самолет с канцлером на борту направился в Буэнос-Айрес. Примерно через час экипаж развернул самолет, находившийся в тот момент над Голландией, обратно и вскоре посадил в Кельне.

Меркель прокомментировала инцидент. По ее словам, он не говорит о ненадежности правительственных самолетов. Она также отметила, что капитан и экипаж действовали очень профессионально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о возможном отсутствии Меркель в первый день саммита G20
Самолет Ангелы Меркель вынужденно приземлился в Кельне по пути на G20

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017