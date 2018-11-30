Один из раненных в Краснодаре росгвардейцев находится в тяжелом состоянии

Один из сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, который был ранен при нападении неизвестных в Краснодаре, находится в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего выписали из больницы 30 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что врачи прооперировали 21-летнего пострадавшего, который поступил в больницу с огнестрельным ранением в область глаза, сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое. 40-летний пострадавший был ранен в руку и отпущен на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи. Как сообщает телеканал «360», коллеги пострадавшего в перестрелке младшего сержанта Росгвардии сдали для него кровь.

ЧП произошло вечером 29 ноября на улице Гагарина. Неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые сидели в припаркованном патрульном автомобиле, находясь при исполнении. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, сотрудники Росгвардии были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Личность преступника устанавливается. С семьями пострадавших работают психологи, сообщает портал «Кубанские новости».

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия.