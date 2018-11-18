Росгвардейцы задержали стрелявшего по клубу в Санкт-Петербурге мужчину
В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего в сторону ночного клуба. Об этом 18 ноября сообщается на сайте федеральной службы.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье у дома в Банковском переулке.
«Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который пытался пройти в ночной клуб с оружием, а также стрелял в сторону заведения, угрожая жизни посетителей», –– говорится в заявлении.
Отмечается, что конфликт разгорелся из-за желания мужчины пройти в ночной клуб с оружием. Получив отказ от охраны, неизвестный повел себя агрессивно и начал угрожать пистолетом посетителям и персоналу.
После этого злоумышленник выстрелил в сторону клуба и скрылся с места происшествия.
Сотрудники Росгвардии нашли и задержали мужчину на Садовой улице.
«Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет», –– пишет ТАСС.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в воскресенье очевидцы сообщили о стрельбе на Рублевском шоссе в Подмосковье. Инцидент произошел возле супермаркета.