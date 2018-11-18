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Росгвардейцы задержали стрелявшего по клубу в Санкт-Петербурге мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего в сторону ночного клуба. Об этом 18 ноября сообщается на сайте федеральной службы.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье у дома в Банковском переулке.

«Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который пытался пройти в ночной клуб с оружием, а также стрелял в сторону заведения, угрожая жизни посетителей», –– говорится в заявлении.

Отмечается, что конфликт разгорелся из-за желания мужчины пройти в ночной клуб с оружием. Получив отказ от охраны, неизвестный повел себя агрессивно и начал угрожать пистолетом посетителям и персоналу.

После этого злоумышленник выстрелил в сторону клуба и скрылся с места происшествия.

Сотрудники Росгвардии нашли и задержали мужчину на Садовой улице.

«Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет», –– пишет ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в воскресенье очевидцы сообщили о стрельбе на Рублевском шоссе в Подмосковье. Инцидент произошел возле супермаркета.

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