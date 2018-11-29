Двое сотрудников Росгвардии ранены при стрельбе в Краснодаре

Неизвестный открыл огонь по автомобилю Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 29 ноября.

Мужчина подошел в машине с двумя сотрудниками внутри и начал стрелять через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Источник в правоохранительных органах Краснодара добавил, что второй сотрудник Росгвардии получил ранение в голову по касательной.

В Росгвардии заявили, что оба раненых сотрудника находятся в больнице, одного из них оперируют. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Подчеркивается, что сотрудники ведомства действовали строго в соответствии с инструкцией.

29 ноября в Росгвардии заявили, что россияне добровольно передали государству свыше 50 тыс. единиц оружия в 2018 году.