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Двое сотрудников Росгвардии ранены при стрельбе в Краснодаре

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Неизвестный открыл огонь по автомобилю Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 29 ноября.

Мужчина подошел в машине с двумя сотрудниками внутри и начал стрелять через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Источник в правоохранительных органах Краснодара добавил, что второй сотрудник Росгвардии получил ранение в голову по касательной.

В Росгвардии заявили, что оба раненых сотрудника находятся в больнице, одного из них оперируют. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Подчеркивается, что сотрудники ведомства действовали строго в соответствии с инструкцией.

29 ноября в Росгвардии заявили, что россияне добровольно передали государству свыше 50 тыс. единиц оружия в 2018 году.

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