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Пентагон опроверг сообщения о стрельбе в военно-медицинском центре в Мэриленде

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Фото: TASS/ZUMA/Ron Sachs
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Тревога, объявленная во вторник, 27 ноября, в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона подполковник Одрисиа Хэррис.

По ее словам, сообщения СМИ о стрельбе в медцентре не соответствуют действительности, отмечает «РИА Новости».

Ранее портал Breaking911 со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный ведет стрельбу в медицинском центре в городе Бетесда (штат Мэриленд).

По его данным, на месте работали спецназ и полиция, работники центра укрылись в безопасном месте.

В госпитале имени Уолтера Рида обычно проходят обследование президенты США.

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