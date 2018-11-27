Пентагон опроверг сообщения о стрельбе в военно-медицинском центре в Мэриленде

Тревога, объявленная во вторник, 27 ноября, в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона подполковник Одрисиа Хэррис.

По ее словам, сообщения СМИ о стрельбе в медцентре не соответствуют действительности, отмечает «РИА Новости».

Ранее портал Breaking911 со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный ведет стрельбу в медицинском центре в городе Бетесда (штат Мэриленд).

По его данным, на месте работали спецназ и полиция, работники центра укрылись в безопасном месте.

В госпитале имени Уолтера Рида обычно проходят обследование президенты США.