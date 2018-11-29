Опубликованы кадры с места нападения на росгвардейцев в Краснодаре

Следственный комитет опубликовал фотографии с места нападения неизвестного на двух сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Об этом 29 ноября информирует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден автомобиль сотрудников правоохранительных органов с разбитым лобовым стеклом, а также оружие, из которого стрелял злоумышленник.

Нападение на росгвардейцев произошло 29 ноября на улице Гагарина. Неизвестный мужчина открыл огонь по машине, в которой находились двое правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. Один из них получил ранение в голову по касательной, другой вышел из транспортного средства и нейтрализовал нападавшего, однако злоумышленник успел выстрелить ему в руку.

Сейчас оба сотрудника Росгвардии госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Одному из пострадавших проводят операцию.