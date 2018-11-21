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Росгвардия закупит фургоны с лазерами для борьбы с террористами

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Росгвардия купит два микроавтобуса с системами лазерного излучения и акустического воздействия. Устройства не будут носить летальный характер.

«Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций», — заявил «ТАСС» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин 21 ноября.

Сообщается, что ведомство заказало два фургона «Газель» за 65,2 млн рублей. По словам Грибакина, лазер состоит из звукового и светового сигнала. Последний можно направить в виде тонкого луча для дезориентации террористов или ослепить противника, если сделать его широким.

Контракт Росгвардия заключила с ООО «АСБ Плюс». Отмечается, что за последние два года ведомство закупило у этой фирмы 128 щитов системы «Шепот». Она позволяет воздействовать на людей с помощью звука.

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