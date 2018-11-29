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СК возбудил дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Речь идет о ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), и ст.222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 ноября. Неизвестный подошел к машине, в которой находились два сотрудника, и открыл огонь. Один из сотрудников вышел и уничтожил нападавшего ответным огнем, при этом сам получил ранение в руку. Второй росгвардеец, по данным источника в правоохранительных органах, получил ранение в голову по касательной. Оба силовика госпитализированы. Угрозы их жизням нет, одному из них делают операцию.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин подчеркнул, что сотрудники Росгвардии действовали в полном соответствии с инструкцией.

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