Житель Новосибирска попытался убить росгвардейца спрятанным в трости клинком

Житель Новосибирска попытался убить сотрудника Росгвардии спрятанным в трости клинком в момент задержания за отказ платить в магазине. Об этом 12 ноября сообщает следственное управление СК России по региону.

Уточняется, что 42-летний мужчина 9 ноября пришел в магазин и начал распивать спиртное, которое взял с прилавка, при этом платить отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, но злоумышленник оказал сопротивление при задержании, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и попытался ударить правоохранителя в грудь.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

В управлении отметили, что росгвардеец не пострадал, так как находился в бронежилете.

25 октября сообщалось, что в Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских. Одного из них он ранил в руку, а другому нанес удар в голову.