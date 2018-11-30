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Рост товаропотока зафиксировали в Брянской области

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В Брянской области отмечен значительный рост грузо- и товаропотока. Об этом говорилось на заседании региональной думы, на котором выступил начальник Московской железной дороги (филиала ОАО «РДЖ») Владимир Молдавер.

Подобные выводы, по словам Молдавера, можно сделать по тому, как развивается железнодорожная сеть в области, поскольку она является «индикатором жизни экономики».

В частности, «Мальцовский портландцемент» является крупнейшим вагоноотправителем в Брянской области. Это говорит о том, что брянский цемент востребован во многих регионах страны. На него приходится 42% региональных грузов.

Растет и объем перевозок зерна. За два года он увеличился вдвое. Таким образом, область активно наращивает производство хлеба, повышая свое значение на зерновом рынке. Продукция направляется в различные регионы, а спрос на брянское зерно растет, что может свидетельствовать о его качестве, сообщает «Брянский рабочий».

Ранее сообщалось о том, что бюджет Брянской области на 2019 год запланировали с профицитом.

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