Прямой эфир

Брянск и Владивосток заключат соглашение о сотрудничестве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брянский горсовет принял решение о заключении соглашения о сотрудничестве с Владивостоком. Документ будет подписан в декабре.

Обращение с предложением о расширении сотрудничества исполняющий обязанности мэра Владивостока Сергей Шерстюк направил в адрес главы Брянска Александра Хлиманкова в октябре. Делегация из столицы Приморья прибудет в Брянск в начале декабря. Представителей Владивостока интересует работа ведущих брянских вузов, также ни намерены ознакомиться с производимой в Брянске дорожной техникой. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

После подписания соглашения Владивосток станет 21-м городом-побратимом для Брянска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение ограничат в Брянске из-за российско-белорусского форума
Бюджет Брянской области на 2019 год запланирован с профицитом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017