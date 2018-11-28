Брянск и Владивосток заключат соглашение о сотрудничестве

Брянский горсовет принял решение о заключении соглашения о сотрудничестве с Владивостоком. Документ будет подписан в декабре.

Обращение с предложением о расширении сотрудничества исполняющий обязанности мэра Владивостока Сергей Шерстюк направил в адрес главы Брянска Александра Хлиманкова в октябре. Делегация из столицы Приморья прибудет в Брянск в начале декабря. Представителей Владивостока интересует работа ведущих брянских вузов, также ни намерены ознакомиться с производимой в Брянске дорожной техникой. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

После подписания соглашения Владивосток станет 21-м городом-побратимом для Брянска.