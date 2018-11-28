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Форум приграничных с Белоруссией территорий стартовал в Брянске

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Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Брянской области стартовал в Брянске. Стороны обсуждают законодательное обеспечение делового сотрудничества.

В рамках форума депутаты парламентского собрания Союза Беларуси и России обсудят, как улучшить условия ведения бизнеса. Кроме того, одной из тем станут перспективы формирования единого визового пространства, равного допуска совместных российско-белорусских компаний к рынку государственных закупок в РФ и программам субсидирования. Об этом сообщает газета «Брянский рабочий».

Слушания парламентского собрания Союза Беларуси и России впервые состоялись в декабре 2017 года. Участники обсуждали вопросы сближения законодательства двух стран. На слушания была достигнута договоренность о проведении форума по обеспечению делового сотрудничества приграничных территорий России и Белоруссии.

Для Брянской области порядка 48% международного товарооборота приходится на Белоруссию, всего же регион сотрудничает со 100 странами мира.

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