Движение ограничат в Брянске из-за российско-белорусского форума

В Брянске завтра, 27 ноября, открывается форум приграничных территорий Белоруссии и России. В этой связи до 29 ноября будет ограничено движение транспорта в центре города.

Так, проезд закроют с 20:00 27 ноября до 17:30 29 ноября по бульвару Гагарина, улице Карла Маркса и на площади Карла Маркса. Также в центре на улице Горького запретят парковаться. Проезд разрешат лишь автомобилям оперативных служб, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В середине ноября в Брянске прошла конференция муниципальных депутатов из России и Белоруссии. В ней приняли участие представители российских регионов и нескольких областей соседней страны. В основном обсуждали развитие сотрудничества в экономике, образовании и культуре.