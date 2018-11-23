Бюджет Брянской области на 2019 год запланирован с профицитом

В Брянской области доход казны в следующем году составит 49,3 млрд рублей, расход — 48,9 млрд рублей. Профицит достигнет 350 млн рублей. В 2020-2021 годах бюджет будет сбалансированным.

Сумма налоговых и неналоговых поступлений в 2019 году планируется на уровне 28 млрд рублей, пишет «Брянский рабочий». В список предприятий с наибольшим ростом налогов попали «Транснефть», «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», «Метаклэй», «Брянская мясная компания», «Бежицкая сталь», Карачевский завод «Электродеталь», «Термотрон-завод», «Монолит», Жуковский веломотозавод, «Брянсксельмаш», «Брянская зерновая компания».

В Брянске в 2019 году планируют увеличить заработные платы работникам культуры и учителям. Грядущий рост зарплат пообещал начальник управления культуры Брянска Владимир Севченков на совещании бежицких депутатов в горсовете. В среднем рост зарплат прогнозируется на 12%. Расходы в бюджете Брянска на образование в 2019 году составят свыше 1,6 млрд рублей.