Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях

Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза. Представители власти уточняют, что у главы региона нет официальных аккаунтов.

Страницы, которые якобы ведутся от имени губернатора, обнаружены в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. На некоторых из них ведется сбор денег для больного ребенка из Иркутска. В правительстве региона указывают, что текст на фейковых страницах сильно отличается от того, как должно выглядеть официальное обращение от имени политика и руководителя. При этом поисковики при проверке имени мальчика, его диагноза и города не выдают никаких результатов.

«В социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте» ведутся страницы, к которым губернатор Брянской области Александр Богомаз не имеет никакого отношения. Александр Богомаз также не имеет страниц и аккаунтов ни в каких других социальных сетях», — цитирует заявление регионального правительства ИА «Новости Брянска».

Представители правительства также уточнили, что информация о деятельности губернатора размещается только на официальном сайте регионального правительства и в официальных аккаунтах в соцсетях.