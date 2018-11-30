Nissan Murano обновили и сделали более безопасным

Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный кроссовер Murano 2019 модельного года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе 29 ноября. От своего предшественника автомобиль отличается модернизированной решеткой радиатора, новым передним бампером, светодиодными фарам и задними фонарями иного дизайна. В цветовой палитре кузова появились три новых оттенка.

Салон практически не изменился, дизайнеры поменяли лишь материалы. Сиденья топовой версии Platinum для американского рынка отделаны теперь кожей с перфорированными вставками. Что касается оснащения, Nissan Murano 2019 модельного года получил информационно-развлекательный комплекс NissanConnect с 8-дюймовым цветным дисплеем, навигацией с поддержкой поддержкой 3D-изображений, а также Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, предложена система безопасности Safety Shield 360 с функцией автоматического торможения, определения пешехода, мониторинга «мертвых» зон и удержания автомобиля в полосе, сообщается в опубликованном пресс-релизе.

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Двигатель не изменился. Под капотом по-прежнему 3,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 263 л.с. Коробка — вариатор Xtronic. Привод в зависимости от версии может быть передним или полным.

В Америке первые автомобили будут доступны для заказа уже в декабре этого года. Когда новинка официально появится в России, пока неизвестно. На российском рынке дорестайлинговый Murano стоит от 2 млн 220 тыс. рублей.

20 ноября компания Nissan объявила цены и комплектации нового X-Trail. Дизайн модели несколько изменили, а комплектацию переработали с учетом климата в России и предпочтений клиентов.