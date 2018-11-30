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ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в российских банках

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Российский Центробанк рассказал о тайной группе лиц, которая скупает крупные суммы валюты в кредитных организациях страны. Письмо с соответствующим содержанием регулятор разослал банкам.

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Как пишет «Газета.ру», эти люди приобретают не менее $100 тыс., но никогда их не продают. На записях с камер видеонаблюдения видно, что они получают деньги от кассиров в упаковках и без пересчета. Какая-либо информация о них в документах кредитных организаций отсутствует.

По словам представителя Центробанка, такая схема работает на теневой сектор экономики, ею часто пользуются торгово-оптовые предприятия и рынки. Полученные денежные средства могут идти на деятельность нелегальных обменников или на коррупционные цели. При этом те, кто приобретает валюту, зачастую являются подставными лицами и могут даже не подозревать о происходящем.

16 ноября заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева спрогнозировала «взлет» доллара после новогодних праздников. По ее словам, российскую валюту также будет сдерживать цена на нефть. При этом эксперт отметила, что рублю оказывают поддержку жесткая монетарная политика Центробанка и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке.

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