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Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.

Увеличение резервов на 0,5% произошло после положительной переоценки и монетизации золота.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, пишет RNS. Они состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

Накануне 28 ноября президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с дедолларизацией российской экономики, отметил, что нестабильность расчетов в американской валюте вызывает желание использовать «резервные варианты» у многих стран мира.

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