Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ

В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Как пишет газета «Красная звезда», воздушную разведку у границ России вели 14 летательных аппаратов. По данным издания, «нарушений воздушного пространства РФ не допущено». В рамках боевой подготовки летчики выполнили 145 летных смен на 58 аэродромах.

16 ноября сообщалось, что у границ России за неделю разведку вели 16 иностранных летательных аппаратов. Истребители дежурных сил ПВО также совершили три вылета для перехвата и сопровождения воздушных судов.

В российском оборонном ведомстве неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом разведактивности стран НАТО у рубежей РФ. 28 ноября патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен вблизи Крыма.