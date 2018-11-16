За неделю у границ России засекли 16 самолетов-разведчиков
За неделю у границ России разведку вели 16 иностранных летательных аппаратов. Такие данные приводит Минобороны РФ в газете «Красная звезда».
Истребители дежурных сил ПВО совершили три вылета для перехвата и сопровождения воздушных судов. Нарушения российских границ допущено не было.
В российском оборонном ведомстве неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом разведактивности стран НАТО у рубежей РФ.
7 ноября сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен вблизи Крыма.
В середине октября стало известно, что у границ России за неделю вели разведку 19 иностранных летательных аппаратов.