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За неделю у границ России засекли 16 самолетов-разведчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За неделю у границ России разведку вели 16 иностранных летательных аппаратов. Такие данные приводит Минобороны РФ в газете «Красная звезда».

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Истребители дежурных сил ПВО совершили три вылета для перехвата и сопровождения воздушных судов. Нарушения российских границ допущено не было.

В российском оборонном ведомстве неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом разведактивности стран НАТО у рубежей РФ.

7 ноября сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен вблизи Крыма

В середине октября стало известно, что у границ России за неделю вели разведку 19 иностранных летательных аппаратов.

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