Стюардессы рассказали о работе с подозрительными пассажирами
Бортпроводники оценивают потенциальную опасность людей, когда встречают пассажиров при входе в самолет и помогают найти место в салоне.
Работающая стюардессой 27 лет Дженис Бриджер рассказала, что во время приветствия заходящих в салон людей отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят.
По ее словам, она делает это для того, чтобы в чрезвычайной ситуации обратиться к ним за помощью, которая может потребоваться, например, чтобы успокоить потенциального дебошира, пишет Express.
Также стюардессы сразу оценивают, насколько пьян тот или иной пассажир. Если человек при посадке будет выглядеть опасным или больным, бортпроводник вправе отказать ему в полете.
Стюардессы различных авиакомпаний ранее предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры в туалетах самолета. Также они не рекомендовали ходить по салону самолета босиком.