Стюардессы рассказали о работе с подозрительными пассажирами

Бортпроводники оценивают потенциальную опасность людей, когда встречают пассажиров при входе в самолет и помогают найти место в салоне.

Работающая стюардессой 27 лет Дженис Бриджер рассказала, что во время приветствия заходящих в салон людей отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят.

По ее словам, она делает это для того, чтобы в чрезвычайной ситуации обратиться к ним за помощью, которая может потребоваться, например, чтобы успокоить потенциального дебошира, пишет Express.

Также стюардессы сразу оценивают, насколько пьян тот или иной пассажир. Если человек при посадке будет выглядеть опасным или больным, бортпроводник вправе отказать ему в полете.

Стюардессы различных авиакомпаний ранее предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры в туалетах самолета. Также они не рекомендовали ходить по салону самолета босиком.

01_бортпроводники_TASS_22192767 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника. В честь праздника портал iz.ru подготовил фотогалерею о том, как обучают этой непростой специальности. В советские годы профессия стюардессы была необычной и крайне престижной. Строгий отбор проходили лучшие из лучших: оценивались не только внешние данные, но и манеры, осанка, интеллектуальные способности, уровень образованности. При этом сама работа стюардессы считалась не только романтичной, но и весьма опасной Фото: ТАСС/Станислав Красильников 02_бортпроводники_TASS_15403349 Современные требования к бортпроводникам изменились: чтобы получить заветную должность, необязательно иметь модельную внешность и высокий рост. Впрочем, определенные параметры для соответствия профессии всё же есть, а перед тем как приступить к исполнению обязанностей, нужно пройти специальные курсы Фото: ТАСС/Марина Лысцева 03_бортпроводники_GettyImages-536200802 В России занятия длятся около трех месяцев. За это время будущих стюардесс и бортпроводников учат оказывать первую помощь, объясняют, как действовать во время нештатной ситуации и проводить эвакуацию Фото: Getty Images/In Pictures Ltd./Mike Kemp 04_бортпроводники_GettyImages-541167470 Будущие стюардессы в Китае проходят военную подготовку в колледже авиакомпании. Во время обучения хрупкие девушки ползают в воде, поднимают бревна, занимаются борьбой, чтобы лучше подготовиться к работе в чрезвычайной ситуации Фото: Getty Images/VCG 05_бортпроводники_GettyImages-475103676 На занятиях также отрабатываются навыки общения с пассажирами. Китайские бортпроводницы держат в зубах палочки, чтобы сделать улыбку более ровной, а также носят на голове бутылки с водой и листы бумаги для улучшения осанки Фото: Getty Images/VCG 06_бортпроводники_TASS_15403322 Всё же основная часть занятий посвящена не экстерьеру, а именно поведению в критических ситуациях. В качестве тренажеров используются старые лайнеры, а также специальные тренажеры, имитирующие надувной трап Фото: ТАСС/Марина Лысцева 07_бортпроводники_TASS_22192765 Кроме действий в аварийных условиях, бортпроводники должны уметь делать то, что необходимо в каждом полете: обслуживать пассажиров. Они неоднократно отрабатывают подачу еды и напитков, учатся правильно держать полотенца и выдавать пледы Фото: ТАСС/Станислав Красильников 08_бортпроводники_агн_киселев Бортпроводники «Аэрофлота» обучаются в частной авиационной школе в терминале С аэропорта Шереметьево. На курсах будущие сотрудники уже носят одежду, похожую на форму бортпроводников, учатся делать прически и макияж, как у стюардесс Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев 09_бортпроводники_RIAN_2491824 Курсы для бортпроводников — платные, но, как правило, компании компенсируют траты на обучение и берут с будущих сотрудников обязательство отработать несколько лет в компании Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров 10_бортпроводники_TASS_15403488 Кандидаты в бортпроводники должны уметь хорошо плавать. Это одно из обязательных условий для прохождения вступительных испытаний. В качестве бонусов бортпроводники получают право бесплатно летать в любую точку мира рейсами авиакомпании раз в год, а также скидку на билеты для членов семьи Фото: ТАСС/Марина Лысцева



