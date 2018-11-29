Порошенко пообещал ввести ограничения для россиян на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен ввести ограничения для россиян. Об этом он написал в четверг, 29 ноября, в своем аккаунте в Twitter.

По словам украинского лидера, для российских граждан могут ограничить снятие депозитов, проведение операций по обмену валют и поездки за границу.

«И я думаю, что это вполне оправданно», — написал Порошенко.

Он отметил, что для украинцев никаких ограничений не будет, а также вновь призвал «не бежать в магазины, чтобы скупать спички и соль».

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада приняла с доработками предложенный Порошенко законопроект о введении военного положения. Особый режим вводится с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины. Причиной послужил инцидент с вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и были задержаны с применением силы. Возбуждено уголовное дело, 12 украинских моряков арестованы решением суда.

Введение военного положения уже раскритиковали как действующие депутаты рады, так и эксперты, и бывшие украинские президенты Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Все они уверены, что данный правовой режим навредит только самим украинцам.