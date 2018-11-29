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В Instagram появились новые функции

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В социальной сети Instagram появились функции, облегчающие использование соцсети слабовидящими. Одно из нововведений — опция описания фотографий, сообщается в блоге компании.

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Теперь в смартфонах с включенной функцией чтения с экрана приложение будет описывать фотографии. Для этого будут использоваться алгоритмы компьютерного зрения, а также описания, которые по желанию могут добавить сами авторы постов и фотографий.

Обе функции доступны в последнем обновлении приложения, отмечается на сайте.

19 ноября администрация Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя. Известно, что ошибка в системе безопасности соцсети связана с представленной в апреле 2018 года функцией Download Your Data («Скачайте ваши данные»), которая позволяла увидеть, какие данные владельца аккаунта известны Instagram.

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