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В WhatsApp изменится функция аудиосообщений

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В следующем обновлении мессенджера WhatsApp серьезные изменения коснутся функции аудиосообщений. Так, у пользователей появится возможность прослушивать несколько записей как одну, сообщает The Sun

Отмечается, что для этого нужно будет нажать на самую верхнюю аудиозапись, после чего автоматически включатся все остальные. Сейчас такая функция уже работает на некоторых телефонах, вскоре она станет доступна всем пользователям.

1 ноября сообщалось, что в приложении WhatsApp скоро появится реклама. Увидеть ее можно будет в статусах, куда пользователи загружают фото и видео, исчезающие через 24 часа.

WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 года компания Facebook выкупила WhatsApp и теперь является ее владельцем.

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