Сенатор расценила слова Климкина как признание Крыма российским

Глава МИД Украины Павел Климкин, заявивший, что задержанным в Керченском проливе украинским морякам, нарушившим границу России, будут предоставлены защитники из Украины, фактически признал Крым субъектом Российской Федерации, заявила «Известиям» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее словам, заявление Климкина подтверждает де-факто признание Украиной российской юрисдикции по этому делу.

«Признание украинской стороной действия судебно-правовой системы России на территории Республики Крым, в частности ст. ст. 3, 152 УПК РФ, которыми определено действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и место проведения предварительного расследования, может рассматриваться как элемент фактического признания Крыма как субъекта Российской Федерации», — подчеркнула сенатор.

При этом она указала на полную правовую несостоятельность термина «военнопленные», который употребляет украинская сторона в отношении арестованных моряков.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

28 ноября украинская правозащитница Евгения Андреюк сообщила, что около пяти украинских моряков днем ранее подписали соглашения с государственными адвокатами, предоставленными Россией. Кто именно решил воспользоваться услугами госзащитников, она не пояснила.

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.