Украинские моряки воспользовались услугами госзащитников от России

Украинская правозащитница Евгения Андреюк 28 ноября сообщила, что около пяти украинских моряков 27 ноября подписали соглашения с государственными адвокатами, предоставленными Россией. Кто именно решил воспользоваться услугами госзащитников, она не пояснила.

«По крайней мере, можно точно говорить о троих раненных к Керчи, потому что у них вчера не было на процессе независимых адвокатов», — приводит слова Андреюк издание «Гордон». Правозащитница предположила, что скорее всего украинские моряки рассчитывают на то, что государственные адвокаты от России вступят в контакт с независимыми адвокатами.

Накануне Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. На следующий день стало известно об аресте сотрудников СБУ Василия Сороки и Андрея Драча. Между тем на Украине прозвучали заявления о давлении на задержанных моряков, однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что эти обвинения не соответствуют действительности.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.