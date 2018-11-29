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Путин рассказал о безнаказанности Киева

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Президент РФ Владимир Путин заявил о вседозволенности властей Украины.

«Мне иногда странно смотреть, я ко многому привык, но сегодняшние киевские власти, они с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось, нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают — им всё сходит с рук», — заявил российский лидер на форуме «Россия зовет!».

По его словам, это очень близорукая политика, которая расслабляет сегодняшнее украинское руководство.

«Не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политики. Там и с экономикой проблемы, и в социальной сфере беда, и с финансами — с протянутой рукой всегда стоят, клянчат деньги у международного валютного фонда, а ведь когда-то надо будет отдавать будущему поколению. Но и с точки зрения организации взаимодействия с соседями, тоже ничего хорошего не происходит», — подчеркнул Путин.
 

 

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