В США назвали Порошенко самым коррумпированным президентом Украины

Американская газета Washington Times назвала Порошенко самым коррумпированным президентом Украины. По ее данным, придя к власти, Порошенко завладел деньгами своих политических оппонентов. Через подставные фирмы средства были выведены в офшоры. А спустя какое-то время эти $160 млн внезапно пропали.