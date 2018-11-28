Запорожский горсовет не смог лишить русский язык статуса регионального

Запорожский городской совет не смог лишить русский статуса регионального языка, так как данная инициатива не набрала необходимого количества голосов. Об этом в среду, 28 ноября, сообщило агентство УНН.

Отмечается, что поддержали проект решения 22 депутата, еще 19 избранников воздержались. В итоге решение не было принято, отмечают журналисты.

В числе прочего предлагалось отменить принятое в 2007 году решение «О создании условий для дальнейшего развития русского языка в Запорожье», а также решение о проведении опроса граждан на тему предоставления русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским.

Закон «Об основах государственной языковой политики» действовал на Украине с августа 2012 года. Документ признавал за русским и другими языками нацменьшинств статус региональных в 13 украинских областях, что фактически приравнивало их к государственному языку. Норма предусматривала возможность официального двуязычия в районах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать данный закон утратившим силу. Вместе с тем формально законопроект, отменяющий действие закона о региональных языках, так и не вступил в силу. В середине того же года 57 депутатов парламента попросили конституционный суд страны дать оценку этому документу. И только в конце февраля 2018 года конституционный суд на Украине признал закон не соответствующим конституции.

При этом в середине октября украинский телеканал NewsOne провел исследование и выяснил, что большинство жителей страны предпочитает смотреть телепрограммы на русском языке, а не на украинском. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек — около 60% проголосовали за передачи на русском языке, 40% — на украинском языке.