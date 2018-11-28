Крупную транспортную развязку построили на въезде в Рязань

В Рязани завершено строительство транспортной развязки на 189-м километре трассы М-5 «Урал». Ввод в эксплуатацию позволил увести на разные уровни потоки с федеральных дорог М-5 и Р-132 Калуга–Тула–Михайлов–Рязань на въезде в областной центр.

Проезжую часть расширили до четырех полос. При этом двухкилометровый участок М-5 «Урал» доведен до параметров I технической категории — с шириной 15 м, пятиметровой разделительной полосой и осевым барьерным ограждением. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

На 258-метровую эстакаду с сентября перенаправлен поток транспорта на Москву и Самару. Общая стоимость проекта составила более 2,5 млрд рублей, которые поступили из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы начались в августе 2016 года и велись без закрытия движения транспорта круглогодично, включая зимний период.

На автотрассе Екатеринбург–Тюмень 26 ноября открыли новую транспортную развязку. Реконструкция произведена в районе Камышлова. Работы проводились на 11-километровом участке федеральной трассы Р-351. Предполагается, что обновление дороги позволит сократить путь между Екатеринбургом и Тюменью, а также сделает его безопаснее.