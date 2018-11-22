Новую развязку откроют на трассе из Екатеринбурга в Тюмень

На автотрассе Екатеринбург–Тюмень состоится открытие новой транспортной развязки. Реконструкция произведена в районе Камышлова.

Работы проводились на 11-километровом участке федеральной трассы Р-351. Проезжая часть была расширена до четырех полос, кроме того, появилась новая транспортная развязка. Предполагается, что обновление дороги позволит сократить путь между Екатеринбургом и Тюменью, а также сделает его безопаснее. Об этом пишет портал «Наш город».

Открытие развязки запланировано на 26 ноября. Кроме того, 27 ноября специалисты Уралуправавтодора обсудят безопасность федеральных трасс на территории Тюменской области, применение новых материалов и перспективы развития дорог.