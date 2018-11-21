Часть трассы Уфа–Аэропорт получит федеральный статус

На XII международном форуме «Транспорт России» врио главы Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили концессионный проект по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 Уфа–Оренбург с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака.

Прозвучало предложение передать в федеральную собственность часть трассы Уфа–Аэропорт от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал». Андрей Костюк одобрил идею. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Радий Хабиров вынес на рассмотрение заявки о субсидиях на создание в Уфе двух мостов через реку Белую — в створе улиц Воровского и Интернациональной.