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Часть трассы Уфа–Аэропорт получит федеральный статус

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На XII международном форуме «Транспорт России» врио главы Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили концессионный проект по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 Уфа–Оренбург с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака.

Прозвучало предложение передать в федеральную собственность часть трассы Уфа–Аэропорт от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал». Андрей Костюк одобрил идею. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Радий Хабиров вынес на рассмотрение заявки о субсидиях на создание в Уфе двух мостов через реку Белую — в створе улиц Воровского и Интернациональной.

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