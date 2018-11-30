Пойманные без балета: разбойники, ведьмы и сумрачный гений

Предстоящие выходные обещают подарить зрителю немало приятных минут у киноэкрана. Тайна балетной школы, сестры-мужчины и торжество справедливости — каждый найдет что-то свое. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для «Известий» рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

Робин Гуд: Начало

Считается, что в искусстве есть две вечные темы — любовь и смерть. Потому, дескать, и Фауст, играющий со смертью, бессмертен как литературный и киногерой. И Дон Жуан, этот жонглер страстей, и многие другие. Но почему тогда все, кому не лень, назойливо эксплуатируют образ английского разбойника Робин Гуда? Ответ очевиден: есть еще одна вечная тема, имя которой — справедливость! Ведь доверчивых бедняков всюду оболванивают, иной раз даже предлагают посмотреть плохое кино, и нужно иметь смелость сказать: друзья, не тратьте на это свои деньги.

Режиссер: Отто Батхёрст.

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Ив Хьюсон, Джейми Дорнан, Тим Минчин, Пол Андерсон, Ф. Мюррэй Абрахам, Йен Пек, Корнелиус Бут.

Оценка: 4\10

Суспирия

Закулисный мир балета не случайно так интересует кинематографистов. То, что происходит за сценой, за обманчивой танцевальной гармонией, порой бывает весьма таинственно. Конечно, балет — это магия. Но что если эта магия — черная? Мистический фильм «Суспирия» являет собой ремейк одноименного хоррора от итальянского режиссера Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году и почти сразу ставшего классикой. По сюжету главная героиня Дакоты Джонсон, всем известной по пикантным «50 оттенкам серого», поступает в немецкую танцевальную школу, в которой, как выясняется, прочно обосновался профсоюз ведьм.

Режиссер: Лука Гуаданьино.

В ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Дорис Хик, Малгоша Бела, Хлоя Грейс Морец, Ангела Винклер, Ванда Каприоло, Алек Век, Джессика Батю, Елена Фокина.

Оценка: 8\10

Братья Систерс

Казалось бы, французскому режиссеру Жаку Одиару, известному своими фестивальными лентами (например, картиной «Пророк»), еще снимать и снимать свой заумный артхаус. Но нет, он решил попробовать свои силы в жанровом кино. Да еще залез на американскую территорию — в вестерн. Выглядит как издевка. Даже героям-братьям дал смешные фамилии — «сестры». На поверку же оказывается обратное: Одиар показал, как нужно снимать хорошие вестерны, за что, между прочим, в Венеции получил режиссерский приз.

Режиссер: Жак Одиар.

В ролях: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн, Патрис Коссоно, Зак Эбботт.

Оценка: 9\10

Колетт

Если перебороть зевоту в первые двадцать минут и, кроме того, заставить замолчать своего внутреннего скептика, то вполне возможно, что вы встретитесь с подлинным шедевром. Байопик про популярнейшую французскую писательницу, долгое время анонимно работавшую на своего бесхитростного мужа, однозначно не назовешь очередным пресным костюмным фильмом. Напротив, в нем есть настоящая жизнь, интрига, острота и даже сюжетные повороты, порой раздражающие своей неординарностью. И Кира Найтли здесь совсем другая — чуть ли не гениальная.

Режиссер: Уош Уэстмоленд.

В ролях: Кира Найтли, Элинор Томлинсон, Доминик Уэст, Фиона Шоу, Аийша Харт, Денис Гоф, Аль Уивер, Дики Бо, Роберт Пью, Кэролайн Болто.

Оценка: 8\10